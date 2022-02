Ludo Phillipaerts geeft comeback glans met overwinning in 1.50 rubriek CSI3* Oliva

Met 14 man in de barrage van het 1.50 parcours in Oliva gaf de voormalig Belgische top-ruiter Ludo Phillipaerts zijn comeback extra glans door er met de overwinning en 6375 euro vandoor te gaan. Gezeten op de Diamant de Semilly dochter Dhalida Diamant vd Krekebeke Z wist hij als eerste starter de barrage foutloos af te leggen in 37.95 seconden. Na hem lukte het geen van de 13 combinaties om dat resultaat te verbeteren. Tweede werd Harry Charles met Stardust (v.Chacco Blue) en op de derde plaats kwam Nicolas Delmotte met Ilex VP (v.Diamant de Semilly)

Het verschil tussen Charles en Delmotte was minimaal. Ze deden er respectievelijk 38.32 en 38.39 seconden over om door de finish te geraken.

Marc Houtzager

Houtzager reed wederom een foutloze ronde in de barrage alhoewel hij qua tijd niet alles uit de kan haalde. Het moet gezegd worden dat het toch bewonderenswaardig is dat het Houtzager nu al decennia lukt om iedere keer weer een paard te produceren dat geschikt is voor het hoogste werk. Zijn 10-jarige Holy Moley (v.Verdi TN) sprong met heel veel klasse en gemak de eerste ronde alswel de barrage in het rond. Vooral het gemak doet vermoeden dat dit het volgende paard zou kunnen worden waar Marc zichzelf en het team plezier mee gaat doen.

Bron: Horses.nl