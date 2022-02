Ludo Phillipaerts met Dhalida Diamant vd Krekebeke Z naar overwinning in het 1.50m

In Oliva Spanje werd gisteren de 1.50m rubriek verreden waar 44 deelnemers aan de start kwamen. Ludo Phillipaerts gaf zijn visitekaartje af en liet zien het winnen nog niet verleerd te zijn. Met zijn merrie Dhalida Diamant vd Krekebeke Z noteerde hij een tijd van 37.95 in de barrage en was de winst voor de Belgische ruiter.

Plaats nummer twee was voor het aanstormend talent Harry Charles uit Engeland met zijn merrie Stardust (38.32). Nummer 3 op het podium was de Fransman Nicolas Delmotte met Ilex VP die een tijd noteerde van 38.92. Beste Nederlander was Marc Houtzager die op een zevende plaats eindigde met Holy Moley in een tijd van 40.49.

Voor alle uitslagen klik hier