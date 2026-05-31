Luke Dee bezorgt familie Hendrix Grote Prijs-zege op eigen terrein, Houtzager vierde

Marc Houtzager met Mereusa. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Voor de familie Hendrix werd de 1,55 m. Grote Prijs op eigen terrein een middag om in te lijsten. Als laatste combinatie in de zevenkoppige barrage was het hun stalruiter Luke Dee die in het zadel van Gangster WW (v. Grand Slam) de overwinning wist te pakken. De Nieuw-Zeelander was ruim een seconde sneller dan Sergio Álvarez Moya, die met Be Blue (v. Brantzau VDL) op de tweede plaats eindigde. Niels Bruynseels volgde op de derde plaats met Chacco’s Lando OL (v. Chacco-Blue). Beste Nederlander was Marc Houtzager, die met Mereusa (v. Comme il Faut) de vierde plaats bekleedde.

