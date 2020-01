Denis Lynch boekt eerste zege met Cristello

Denis Lynch schreef zaterdagavond in Basel zijn eerste internationale overwinning op zijn naam met Kevin Jochems' voormalige Grand Prix-paard Cristello (v. Numero Uno). De twee, die sinds iets meer dan een maand een combinatie vormen. waren niet te kloppen in de barrage van het Championat of Stadt Basel en kwamen ruim anderhalve seconde sneller foutloos aan de finish dan de nummer twee. Bart Bles was goed voor het beste Nederlandse resultaat en eindigde net buiten de top vijf op de zesde plek.

Max Kühner mocht zich met Alfa Jordan (v. Air Jordan) als tweede opstellen voor de prijsuitreiking en werd gevolgd door Bryan Balsiger, die met Jenkins ter Doorn (v. Numero Uno) het beste thuisresultaat neerzette.

Zes ruiters foutloos

Zes combinaties bleven foutloos in de barrage. Simon Delestre was met Qopilot Batilly Z (v. Qlassic Bois Margot) goed voor de vierde tijd voor Alberto Zorzi met Vauban du Trio (v. Nervoso). Bles had Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck), waarmee hij donderdag ook al een foutloze ronde had gereden in een 1,50m-rubriek, gezadeld was de laatste foutloze in deze barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl