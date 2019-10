Madden en Garant veroveren vierde plaats in wereldbekerwedstrijd Columbus

Slechts een kleine maand geleden won Beezie Madden de American Gold Cup met de pas achtjarige Garant (Warrant x Verdi TN), zijn eerste 1,60m. In de wereldbekerwedstrijd in Columbus sprong de KWPN-hengst weer overtuigend. Met een foutloze rit in 48,47 seconden legde het duo beslag op de vierde plaats en gaf daarmee wederom hun visitekaartje af.

Tegen winnaar Alex Granato was echter niemand opgewassen. Met de Mecklenburger Carlchen W (Chacco Blue x Continue) zette hij met 44,26 een zeer scherpe tijd neer, maar niemand bij in de buurt kwam. Landgenote Margie Goldstein-Engle deed met Dicas (Diarado x Cassini I) de beste poging en kwam tot 46,20 seconden.

Smolders in top twintig

Met een compleet Amerikaanse top acht blies Amerika de concurrentie omver. Harrie Smolders – enige Nederlander in dit deelnemersveld – liep in het basisparcours tegen een balk aan en moest zo de barrage aan zich voorbij laten gaan. Dankzij een snelle tijd (81,59) eindigde hij met Hocus Pocus de Muze (Tinka’s Boy x For Pleasure) nog wel op de zeventiende plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl