Madée Schuttenbeld pakt vierde plaats in YR Grand Prix in Samorin

Vanmiddag kreeg de Nederlandse amazone Madée Schuttenbeld de vierde plaats in de YR Grand Prix in Samorin. Tijdens het parcours had Schuttenbeld de teugels van de 8-jarige BWP'er Nikias vd Bisschop (v. Echo van t Spieveld) in handen. De combinatie liet één balk vallen en noteerde een tijd van 78,93 seconden.

Luisa Lickova won de 1.40m-rubriek met de 10-jarige KWPN-hengst Gumonia (v. Limbus). Het paar bleef foutloos in de eerste ronde, maar kreeg 12 strafpunten in de barrage. Het duo had de winnende tijd van 51,95 seconden in de barrage.

Bron: Horses.nl