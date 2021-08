Madee Schuttenbeld succesvol bij Young Riders in Valkenswaard

Madee Schuttenbeld liet vanmorgen bij de Young Riders van zich horen in Valkenswaard. In het tweefasen-parcours over 1.45m pakte ze de tweede plaats met de achtjarige BWP'er Nikias vd Bisschop (v. Echo van't Spieveld). In de tweefasen-rubriek over 1.30/1.35m deed ze er nog een schepje bovenop en trok de overwinning naar zich toe met de 13-jarige Piccolo R (v. Centauer Z).

In de 1.45m-rubriek was Bart Jay Junior Vandecasteele een maatje te groot voor Schuttenbeld. De Belg reed de ring binnen met de 9-jarige Belgisch gefokte Mac Jack Courtier (v. Indoctro). De combinatie kwam foutloos over de eindstreep in 31,08 seconden en deze tijd was genoeg voor de overwinning.

0,30 seconden tekort

Schuttenbeld deed met Nikias vd Bisschop nog een poging om de Belgische springruiter van de troon te stoten, maar ze kwam 0,30 seconden tekort.

Haunhorst derde

Max Haunhorst eindigde op de derde plaats met de 13-jarige Oldenburgse Chaccara (v. Chacco-Blue). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 31,67 seconden.

Schuttenbeld is Tomanova te snel af

Na de 1.45m-rubriek verscheen Schuttenbeld ook aan de start in het 1.30/1.35m parcours. In het zadel van Piccolo R was ze Katerina Tomanova te snel af. De Nederlandse amazone reed foutloos naar de finish in de snelste tijd van 27,99 seconden. Tomanova had met de Diamant de Semilly-dochter Divine des Vergers Z ( 28,34 seconden nodig om de finish te bereiken.

KWPN’er Flachau derde

Natalie Soukupova nam de derde prijs mee naar huis met de elfjarige KWPN’er Flachau (v. Zirocco Blue VDL). Het duo bleef ook foutloos en klokte een tijd van 28,99 seconden.

