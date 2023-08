Madée Schuttenbeld verzamelt prijzen in Valkenswaard

Madée Schuttenbeld heeft er in Valkenswaard een succesvolle dag op zitten. Met de Centauer Z-zoon Piccolo R won de amazone de twee fasen special over 1,30m/1,35m voor young riders en met de tot voor kort door Frank Schuttert uitgebrachte Nikias van den Bisschop (v. Echo van 't Spieveld) mocht ze de tweede prijs in ontvangst nemen in de twee fasen special over 1,45m.

Schuttenbeld rijdt in Valkenswaard haar eerste internationale wedstrijd met Nikias van den Bisschop. De tienjarige BWP’er werd tot vorige maand door Schuttert op 1,60m-niveau uitgebracht. In de 1,45m verreden over twee fasen finishte de combinatie foutloos met een tijd van 31,38 seconden. Met die tijd waren ze een halve seconde langzamer dan Bart Jay Junior Vandecasteele en Mac Jack Courtier (v. Indoctro VDL).

1,30m/1,35m

Met Piccolo R, die Schuttenbeld al langere tijd onder het zadel heeft, was ze de beste in de 1,30m/1,35m. Met 27,99 op de teller finishten ze een dikke halve seconde eerder dan Katerina Tomanova met Divine des Vergers Z (v. Diamant de Semilly).

Veenstra dubbel in de prijzen

Hilde Veenstra maakte het feestje compleet door met After Pleasure Toltien (v. For Pleasure) de overwinning in de twee fasen special over 1,25m voor junioren te grijpen. Veenstra werd met haar andere troef Gideon DLS (v. Corland) ook nog eens vijfde, vlak achter Emma Bocken en Rinken Z (v. Riscal la Silla).

Children en pony’s

In de twee fasen special voor children over 1,20m was er een derde plaats voor Sanne Vermeulen met Icarus LH (v. Etoulon VDL) en in de twee fasen special voor pony’s over 1,10m werd Joelle Muijres met Donna tweede. Siebe Leemans werd met Orchid’s Lonette derde in de twee fasen special voor pony’s over 1,15m.

Bron: Horses.nl