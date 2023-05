Maher en Explosion W weer terug in de ring

Ben Maher reed Explosion W (v. Chacco Blue) afgelopen weekend weer de piste binnen. In Opglabbeek reed Maher de Olympisch kampioen in een 1,40m en een 1,50m en bleef in beide parcoursen foutloos. Voor Maher was het zijn eerste wedstrijd sinds een schouderblessure die hij aan het begin van het jaar bij een val opliep, voor Explosion W was het zijn eerste wedstrijd sinds CHIO Aken vorig jaar.

Na CHIO Aken besloot Maher om Explosion W terug te trekken voor de Wereldkampioenschappen in Herning, volgens de Britse ruiter was de KWPN’er niet in topvorm. In december vorig jaar gaf hij te kennen dat de ruin in Florida zijn comeback zou maken, maar Maher viel in februari van een paard en liep een schouderblessure op. Nu de Brit weer volop aan het rijden is, maakte Explosion W in Opglabbeek zijn langverwachte rentree.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping