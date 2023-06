Maher: ‘Explosion W heef blessure aan de weke delen’

Afgelopen weekend raakte Ben Mahers Explosion W (v. Chacco Blue) geblesseerd in de Rolex Grand Prix van La Baule. De KWPN'er versprong zich op het open water en galoppeerde kreupel verder. Inmiddels heeft Maher op social media bekend gemaakt dat Explosion W een weke delen-blessure heeft.

“Hij is nu weer thuis in Groot-Brittannië en krijgt de best mogelijke veterinaire zorg”, aldus Maher. De Brit laat zich niet uit over de aard van de blessure en over hoe lang het herstel lijkt te gaat duren.

Lees ook:

Bron: Horses.nl/Instagram Ben Maher