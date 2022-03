Maikel van der Vleuten begint de dag in Parijs met top tien-klassering

Emanuele Gaudiano was met Carlotta 232 (v. Chaccomo) het allersnelst in de 5*-rubriek over 1,50m vanmorgen in Parijs. De Italiaanse ruiter pakte met 29,56 seconden op de klok de overwinning in deze tweefasenproef en die tijd werd door niemand meer geklopt. Maikel van der Vleuten bleef eveneens dubbel foutloos met Dywis HH (v. Toulon) en eindigde met 33,71 seconden op de negende plek.

Mathieu Billot kon voor thuispubliek met de KWPN’er H (v. Indoctro) het dichtstbij Gaudiano in de buurt komen. Het Franse duo stopte de klok op 29,71 seconden en werd daarmee tweede. De enige andere combinatie, die onder de 30 seconden bleef, was Scott Brash met Hello Shelby (v. Stolzenberg), die gisteren het 1,50m direct op tijd won. Vandaag liep het Britse duo echter een springfout op en eindigde als snelste vierfouter op de elfde plek.

Top drie

Gregory Cottard volgde met Cocaine du Val (v. Mylord Carthago) met een dubbel foutloos resultaat met 30,73 seconden op de klok en maakte daarmee de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl