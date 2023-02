Maikel van der Vleuten begint Doha in de prijzen

Maikel van der Vleuten is vandaag goed begonnen aan CSI Doha. Met zijn toppaard Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) reed hij op het vijfsterren concours een foutloze rit in het twee fasen over 1,45 m. De tijd van 33,11 seconden was goed voor de achtste prijs.

Shane Breen mocht de eerste prijs in ontvangt nemen. Met Haya (v. Mylord Carthago) klokte de ruiter met afstand de snelste tijd van 30,84 seconden. Kevin Staut had er met werd met Dialou Blue PS (v. Diarado’s Boy) 31,12 seconden voor nodig en werd zo tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Francisco José Mesquita Musa met Carte de Blue PS Marathon (v. Cartoon) in 31,60 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl