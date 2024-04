Maikel van der Vleuten begint GCT Miami met winst, Sanne Thijssen 4e

Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen zijn de Global Champions Tour-wedstrijd op het strand van Miami goed begonnen. In een 1,45m. direct op tijd was de winst (0/63,99 sec.) voor Van der Vleuten en Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek), Sanne Thijssen werd met Con Quidam RB (v. Quinar) vierde (0/66,3 sec).

Zowel de tienjarige Elwikke als de achttienjarige Con Quidam RB zijn in goede doen de laatste tijd. Elwikke sprong de laatste drie proeven (twee in Den Bosch en eentje in Amsterdam) in de prijzen en dat geldt nog meer voor Con Quidam: die won half maart de Grote Prijs van Vejer en sprong in totaal veertien proeven dit jaar, van die veertien proeven zat de bruine negen keer in de prijzen.

De Global Champions Tour GP in Miami wordt zaterdag verreden.

Uitslag

Bron: Horses.nl