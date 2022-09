Maikel van der Vleuten boekt winst in 1.45m Barcelona

Maikel van der Vleuten is het CSI5*-concours in Barcelona goed begonnen met de twaalfjarige BWP'er Kamara van't Heike (v. Epleaser van't Heike). De combinatie pakte de winst in het tweefasen-parcours over 1.45m. Van der Vleuten liet met de merrie alle balken in de lepels liggen en noteerde met de merrie de winnende tijd van 26,22 seconden.

Rebecca Mc Goldrick beet zich met de 15-jarige hengst Horatio van Erpekom stuk op de snelle tijd van Van der Vleuten. De Canadese amazone kwam 0,75 seconden tekort voor de overwinning. Het paar was in juli nog succesvol in Samorin en won daar het 1.45m direct op tijd.

Underhill maakt top drie compleet

Beth Underhill eindigde op de derde plaats met de Corland-dochter Mademoiselle-A. Het duo zette een foutloze ronde neer en finishte in 27,50 seconden. Underhill nam in september de teugels over van de schimmel. De Canadese amazone debuteerde met de merrie eind september in het 1.40m op het CSI2*-concours in Deurne. Jodie Hall Mcateer bracht de tienjarige BWP’er in de sport uit van juni 2019 tot en met augustus van dit jaar. Het paar won dit jaar op CHIO Rotterdam het 1.45m direct op tijd.

Vrieling vierde

Jur Vrieling reed in deze rubriek de twaalfjarige KWPN’er Fernando-H (v. Calvino Z) de piste binnen. De combinatie bleef van het hout af en zette met 27,97 seconden de vierde tijd op het scorebord.

