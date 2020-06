Maikel van der Vleuten: ‘Dana Blue pakte het allemaal goed op’

Maikel van der Vleuten kwam gisteravond aan het woord op Radio 1 en vertelde over zijn overwinning met Dana Blue (v. Mr. Blue) in de Grand Prix over 1.55m in St Tropez. Van der Vleuten was blij dat hij op de 12-jarige schimmel kon rekenen. ''Dana Blue voelde vanaf het begin van de week al lekker aan. Ik kon niet aan haar merken dat ze een lange pauze had gehad. Ze pakte het allemaal goed op.''