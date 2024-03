Maikel van der Vleuten: ‘De barrage liep heel erg lekker’

Een prachtige Nederlandse overwinning in de hoofdrubriek van gistervanavond. Voor aanvang van de wedstrijd werd er stilgestaan bij het plotselinge ontvallen van Wim van der Leegte, de grote man achter VDL Groep en zeer gewaardeerde sponsor van The Dutch Masters. Niemand minder dan voormalig sponsorruiter van VDL Groep Prijs Maikel van der Vleuten wist met zijn bronzen Olympische medaillewinnaar Beauville Z N.O.P. deze wedstrijd te winnen.

Het was een spannende proef met uiteindelijk twaalf barragekandidaten, werd er op het scherpst van de snede gereden. “Sinds half december vorig jaar heeft Beauville geen internationaal concours meer gelopen. Voor dit concours heb ik hem twee keer nationaal gestart. Het verschil was misschien best wel wat met de dikke proef vandaag. De eerste ronde voelde misschien nog niet zo makkelijk als dat ik wou, dus daarom was ik eigenlijk wel blij dat ik nog een keer in de barrage mocht rijden, om zo een beetje het ritme naar voren te krijgen. De barrage liep gewoon heel erg lekker”, aldus een tevreden Maikel van der Vleuten. Een betere comeback had hij zich niet kunnen wensen.

Wim van der Leegte

Een emotioneel moment in de prijsuitreiking van de VDL Groep Prijs, Maikel van der Vleuten sprak lovende woorden over Wim van der Leegte. “Het was toch een apart gevoel. Ik mag van geluk spreken dat ik de VDL Groep Prijs al verschillende malen heb mogen winnen. Dan verwacht je dat Wim daar staat, dat is toch even anders. We hebben tien jaar super samengewerkt met Wim, en ook daarna nog altijd een heel goed contact gehad en paarden samen in eigendom. Ja dat is toch even raar, dus ik wilde graag nog een keer zeggen dat Wim veel betekend heeft voor ons en voor de paardensport.” Een prachtig gebaar van de Nederlandse topruiter.

Bron: persbericht The Dutch Masters