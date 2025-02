Maikel van der Vleuten derde in WB Gothenburg: ‘Beauville is van nature een heel goed paard’

Maikel van der Vleuten bekroonde een ijzersterk wereldbekerseizoen in Gothenburg met de derde plaats in de wedstrijd en een achtste plaats in de eindstand. Daarmee is Van der Vleuten zeker van een finaleplaats. Ook zijn TeamNL-collega Willem Greve mag zich opmaken voor de wereldbekerfinale van 2 tot en met 6 april in de Jakobshalle in Basel. In de eindstand staat Greve op plaats vijftien.

“Ik ben heel blij met de twee foutloze ronden die Beauville vandaag sprong”, is Van der Vleuten’s reactie. “Maar zeker met de vorm die hij liet zien. Ik was in het begin van de barrage net niet snel genoeg. Ik moet ervoor zorgen dat hij mentaal in goede conditie is, als hij zich goed voelt dan vecht hij echt voor mij. Ik ben blij dat Linda Heed, een Zweedse, hier vandaag won. Dat is voor het publiek heel mooi. Ik denk dat we een fantastische barrage hebben gezien vandaag.”

Sterk seizoen voor Van der Vleuten

In de laatste FEI wereldbekerwedstrijd springen van dit seizoen streden acht combinaties in de barrage om de laatste punten richting de finale. Daarvan was van der Vleuten al zeker na zijn derde plaats in Madrid, de tweede plaats in Basel en de negende plaats in La Coruna. Met de derde plaats in het met 12.000 toeschouwers volgepakte Scandinavium voegde Maikel nog 15 punten toe aan de 40 die hij al had. Daarmee eindigt hij op 55 punten en de achtste plaats. Dat betekent een ticket voor de finale na een sterk seizoen.

Ook Greve naar de finale

Die ticket voor de finale heeft Willem Greve ook op zak. In Gothenburg kreeg hij met Grandorado TN N.O.P. twee springfouten en verdiende daarmee geen punten. Maar hij had er al 44 en staat op plaats 15 in de eindstand. Greve kan in de finale een beroep doen op zijn hengsten Highway TN N.O.P. en Grandorado TN N.O.P.

Kim Emmen op reservebank

Kim Emmen was naar Zweden gekomen om de nodige punten te vergaren, maar een springfout van Imagine in de eerste omloop betekende plaats 12 en leverde slechts vijf wereldbekerpunten op. Daarmee staat ze op plaats 20 in de eindstand en valt ze net buiten de beste 19 die zich kwalificeren voor de finale. Ze moet afwachten of er iemand van de beste 19 uitvalt en er een plaats beschikbaar komt. Harrie Smolders eindigde in Gothenburg met Monaco (v.. Cassini) net boven Emmen op plaats elf. Voor Smolders lijkt de finale wat verder weg nu hij op plaats 22 in de eindstand terug te vinden is.

Uitslag FEI wereldbekerwedstrijd Gothenburg, 1.60m

1. Linda Heed (Zwe), Skylander VS (v. Stolzenburg), 0 – 0, 35.91 sec

2. Mario Stevens (Dui), Starissa FRH (v. Stakato Gold), 0 – 0, 36.08 sec

3. Maikel van der Vleuten (Someren), Beauville Z N.O.P. (v. Bustique), 0 – 0, 36.47 sec

Bron: Persbericht