Maikel van der Vleuten dubbel in de prijzen met Beauville Z

Maikel van der Vleuten is met een zesde prijs in de vijf sterren 1,50m over twee fasen en een tiende prijs in de 1,55m met barrage goed begonnen aan GCT Shanghai. Voor beide rubrieken zadelde hij Beauville Z (Bustique x Jumpy des Fontaines). In het twee fasen-parcours eiste Julien Epaillard de zege op, in de rubriek met barrage zette Pieter Devos het beste resultaat neer.

De winst in de eerste officiële rubriek in Shanghai leverde Epaillard en Usual Suspect d’Auge (Jarnac x Papillon Rouge) direct 12.750 euro op. De Fransman kwam in de tweede fase foutloos over de finish in 24,73 seconden en was Shane Breen met Colmar (v. Colestus) daarmee ruim een seconde te snel af. De top drie werd compleet gemaakt door Marlon Modolo Zanotelli.

Drie Nederlandse prijswinnaars

Met een kleine twee seconden meer op de teller dan winnaar Epaillard, zette Van der Vleuten het beste Nederlandse resultaat neer. Jur Vrieling en Bart Bles eindigden allebei bij de prijswinnaars. Vrieling reed met Davall (v. Zavall VDL) twee foutloze rondes en klokte in het afsluitende parcours een tijd van 27,66. Met Expert (v. Tangelo van de Zuuthoeve) kwam Bles foutloos binnen in 28,36.

Dubbel succes Modolo Zanotelli

In de 1,55m met barrage slaagde Marlon Modolo Zanotelli er wederom in een plaats in de top drie te veroveren. Met VDL Edgar M (Arezzo VDL x Marlon) zette hij in de barrage 32,04 op de teller en hoefde daarmee alleen Devos voor zich te laten. De Belg reed als eerste al de barrage in, maar zette met 31,81 seconden direct een scherpe tijd neer en gaf de leiding niet meer uit handen. De winst leverde hem 50.000 euro op.

Van Asten op acht

Leopold van Asten bleef als enige Nederlander foutloos in het basisparcours, maar liep met VDL Groep Zidane (v. Heartbreaker) wel tegen een balk aan in de barrage. Van der Vleuten verliet met vier strafpunten het basisparcours, maar een snelle tijd van 77,69 leverde hem alsnog de twaalfde prijs op.

Uitslag 1,50m.

Uitslag 1,55m.

Bron: Horses.nl