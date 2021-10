Maikel van der Vleuten en Anouk de Ruijter zesde in 3*-rubrieken Opglabbeek

Gisteren behaalde Maikel van der Vleuten de zesde plaats in het 3*-parcours over 1.45m in Opglabbeek met de donkerbruine KWPN'er Edgar (v. Warrant). De combinatie bleef foutloos en noteerde een tijd van 64,68 seconden. Anouk de Ruijters bemachtigde ook een zesde plaats in een 3*-rubriek. De Nederlandse amazone liet alle balken in de lepels liggen in het 1.40m-parcours met de Vigaro-kleindochter Dancing Nini Z (v. Davidoff BB). Het paar finishte in 59,57 seconden.

De Britse amazone Ellen Whitaker schreef de 1.45m-rubriek op haar naam met de 10-jarige merrie Fiona des Hayettes (v. Lord des Hayettes). Het duo raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 62,71 seconden. De tweede plaats ging naar de Belg Gilles Thomas met de BWP’er Miu Miu van Overis (v. Inshallah de Muze). Het paar zette een foutloze ronde neer en passeerde de finishlijn in 63,11 seconden. Philip Rüping greep de derde plaats met de Chacco-Blue-nakomeling Chaquitos PS. De combinatie was 0,3 seconde langzamer dan Thomas met de BWP’er.

Top 3 1.40m-rubriek

Gilles Dunon won de 1.40m-rubriek op eigen bodem met de Holsteiner Donna Casalla de Poteau (v. Casall). Het duo bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 58,34 seconden. Met 58,44 seconden op de timer bemachtigde Charlotte Bettendorf de tweede plaats met de Zangersheide Murakami Gp Z (v. Mylord Carthago). Whitaker maakte de top 3 af met de Luidam-zoon Righteous. Het paar zette een foutloze ronde neer en was slechts 0,6 seconde langzamer dan het winnende duo.

Hylke de Jong negende, Dennis van den Brink elfde

Hylke de Jong en Dennis van den Brink raakten ook het hout niet aan in het parcours over 1.40m. Met de KWPN-hengst Headline (v. Zirocco Blue VDL) finishte De Jong in 61,34 seconden. Met deze prestatie kreeg het paar de negende plaats. Van den Brink reed de 8-jarige KWPN’er Ivar (v. Harley VDL) over de finishlijn in 63,75 seconden. De combinatie eindigde op de elfde plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl