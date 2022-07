Maikel van der Vleuten en Dywis HH vallen net buiten top tien in Monaco

Naast de Global Champions Tour worden er ook reguliere rubrieken uitgeschreven in Monaco. Vanavond kregen de ruiters een 1.50m met barrage voorgeschoteld. Het parcours van parcoursbouwer Uliano Vezzani was misschien wel iets te eerlijk gebouwd want van de dertig combinaties bleef bijna de helft foutloos. Uiteindelijk kwamen er veertien combinaties terug voor de barrage. Maikel van der Vleuten kreeg met Dywis HH (v. Toulon) een foutje en eindigde daarmee op de elfde plaats.

Met een veertien-koppige barrage moesten de deelnemers hard rijden voor de winst. Uiteindelijk was het Simon Delestre die iedereen te snel af was. In het zadel van Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray) klokte hij de winnende tijd van 32.64 seconden. Tweede werd Victor Bettendorf. De ruiter uit Luxembourg won eerder vandaag al het 1.45m en is dus goed in vorm. Met Astuce de la Roque (v. Kannan) tekende hij met 33.31 seconden voor de tweede plaats. De derde plaats was voor de Belg Gilles Thomas en Jetric van Beek Z (v. Jivago d’Arsouilles). Zij reden een tijd van 33.62 seconden. Maikel van der Vleuten was razendsnel met Dywis HH maar kreeg een ongelukkige fout. Zijn tijd van 34.12 seconden was nog wel goed voor de elfde plaats.

Uitslag.