Maikel van der Vleuten en Edinburgh tweede in Doha

Maikel van der Vleuten is met een tweede plaats goed van start gegaan op CHI Al Shaqab in Doha. De ruiter stuurde KWPN-hengst Edinburgh (Vleut x Darco) in een twee fasen-parcours over 1,45m foutloos rond in 26,18 seconden en hoefde alleen Julian Epaillard met Alibi de la Roque (Mylord Carthago x Kannan) voor te laten gaan. Elf dagen geleden wonnen Van der Vleuten en Edinburgh nog de Grote Prijs in Lier.