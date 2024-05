Maikel van der Vleuten en Elwikke scoren in CSI 3* 1,50m Opglabbeek

Maikel van der Vleuten en de twaalfjarige merrie Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) zijn sterk begonnen aan hun concoursweekend in Opglabbeek. In de CSI3* 1,50m rubriek bemachtigde de combinatie met een dubbele nulronde de zesde plaats. Emanuele Camilli wist de proef op overtuigende wijze te winnen. Luciana Diniz nam beslag op de tweede plaats en Robert Murphy maakte met de door fam. van Geel gefokte Hulde G (v. Vigo D Arsouilles Stx) het podium compleet.

Maar liefst 80 ruiters kwamen de grote zandpiste van Sentowerpark binnengereden en 74 daarvan kwamen aan de finish. Van die 74 deden nog eens 14 combinaties dat zonder fouten en dat leverde een goed gevulde pot voor de barrage op. De Italiaan Emanuele Camilli had hierin de beste kaarten en stuurde Chacco’s Girlstar (v. Calido I) in 35.57 seconden naar de winst.

Luciana Diniz in vorm

Luciana Diniz heeft vlak voor de Olympische Spelen van Parijs definitief haar comeback gemaakt op het hoogste niveau. De voorheen voor Portugal rijdende amazone kreeg te maken met een vervelende knieblessure wat een lang herstel vroeg. Vorig jaar maakte de amazone al een succesvolle rentree op het hoogste niveau en ondertussen rijdt Diniz alweer een tijd voor de Braziliaanse vlag. Daarnaast heeft ze de beschikking gekregen over een aantal talentvolle paarden. Een daarvan is de merrie Clair de Lune 11 (v. Calido I) met wie Luciana Diniz vandaag tweede werd.

Nederlands succes

Het podium werd compleet gemaakt door de Brit Robert Murphy, die vandaag in het zadel zat van Hulde G. Deze twaalfjarige merrie is gefokt door de familie van Geel in Nederland en sprong onder Murphy in 35.64 seconden naar de derde plaats. Meer Nederlands succes was er voor Maikel van der Vleuten. De Nederlandse topruiter zat ditmaal in het zadel van Elwikke met wie hij zesde werd.

Uitslag

Bron: Horses.nl