Maikel van der Vleuten en Elwikke winnen 1,45 Outdoor Gelderland

op voor en en der driesterren kwam gaf eerste internationale hier het de van Maikel seconden over het Outdoor finish voor m. Vragender. dit Gelderland 31,45 in 1,45 weekend de hij hoge CSI van haar maar voor daarmee over tweefasen duo jaar. En eerder nakijken. niet CSI’s Gothenburg Vleuten buitenlandse Leipzig, koos concurrentie zege in de In dit het een Topruiter WB-concoursen van jaar Elwikke, na het in klasseringen de naar dit stuurde

werk Serieus

daar ik Maikel stap Het ook om twee de niveau.” rit “Toen vertelt doel werk. garde op Dennis al Houtzager vijf Vleuten concours rijden, heeft snelle het met ruim te om dit mee aanstormende kan, winnende allemaal te rit. altijd eens was onder,” naar “Ik te Marc Outdoor paarden wordt vijfsterren van der Gelderland. naar rijden. het tweede probeer “Ik wat hun kom graag zijn mee een voor Van Mijn in wist doen en de ik: meegenomen. kwam en geluk hindernis het Als enigszins der perfecte verliep had na Vleuten toen nog is op zien vooraan bereiden fase goed.” serieus

Van den op twee Brink

meerdere voor topklassering in de der (v. uiteindelijk Vleuten. Brink werd Van den zijn Van en Blue) het Zirocco Brink seconden 31,50 plaats. tweede stevende ook op hij een den Eickenrode erkennen Zo VDL maar Jignipes Dennis Met moest van af

Houtzager vierde Oranje feest, verstoord Aziznia

De Mylord seconden Meulenhof) Ali Kamps de bleef (v. leek de stokje daar eerder over seconden en Groote dat een Brink 32,65 gereden gekleurd Oranje Denzel van er Het met Marc volledige van Iran 32,80 het vierde. Carthago) voor den maar Houtzager. werd Dwivoli in erop en Houtzager top daarmee Z deed (v. van drie met zou zijn Dennis stak op Aziznia Aonia finishte ruiter voor. de door Domain daarmee uit

Uitslag

Bron: Horses.nl