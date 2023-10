Maikel van der Vleuten en Luigi d’Eclipse scoren in Riyadh

Maikel van der Vleuten is vandaag sterk begonnen aan de Global Champions Tour in Riyadh. Met Luigi d'Eclipse (Catoki x Calato), die de topruiter nog geen jaar onder het zadel heeft, sprong hij in het 1,45 m direct op tijd naar een fraaie derde plaats.

Van der Vleuten kwam met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde BWP-hengst Luigi d’Eclipse in 64,85 seconden over de finish. Dat het nog aanzienlijk sneller kon bewees Rodrigo Giesteira Almeida. De Portugese ruiter klokte met Pegasus Cekanane (v. Kannan) de razendsnelle tijd van 61,26 seconden en greep daarmee overtuigend de zege. De top drie werd compleet gemaakt door Abdullah Alsharbatly. Met Atome des Etisses (v. Mylord Carthago) kwam hij in 64,65 seconden over de eindstreep.

Harrie Smolders

Voor Nederland deed ook Harrie Smolders mee om de prijzen. Met de merrie Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) sprong hij naar de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Hores.nl