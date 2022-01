Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen pakken prijzen in Sentower Park

Maikel van der Vleuten doet goede zaken op het internationale springconcours in Sentower Park in het Belgische Opglabbeek. Eerder al sprong hij met Je Suis Equus Tame (v. Qlassic Bois Margot) naar een vierde plek in de rubriek voor 7-8 jarige springpaarden, nu volgt er een zesde plek met de donkerbruine Edgar (v. Warrant) in de 1.45m kwalificatieproef.

Tijdens de 1.45m kwalificatieproef direct op tijd voor de Grand Prix op zondag kwamen 41 combinaties aan start. In totaal hielden zestien combinaties de lei schoon. Evelina Tovek sprong in een tijd van 59.90 seconde met Cortina 212 (v. Contendro I ) naar de overwinning.

Als tweede eindigde de Duitse Pia Reich, die met Pb Stagenta (v. Stakkatol) foutloos finishte in een tijd van 60.67. Kevin Staut volgt op plek drie met Vol Deux Nuits (v. Diamant de Semilly): foutloos in een tijd van 60.89.

Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen

Maikel van der Vleuten eindigde met Edgar in een tijd van 62.70 op plaats zes . Ook Sanne Thijssen deed goede zaken, haar vinden we met High There (v. Nabab de Reve) terug op plaats 8 door foutloos te finishen in 63.68.

Uitslag

Bron: Horses.nl