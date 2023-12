Maikel van der Vleuten in de prijzen in 1.55m La Coruña

In de barrage van het 1.55m in La Coruña verschenen gisterenavond vijftien combinaties aan de start. Het slotstuk van de avond kende een spannend einde, want het merendeel van de combinaties wist ook in de barrage foutloos te blijven. Van der Vleuten klokte met Dywis HH (v.Toulon) een tijd van 39,64s, goed voor een zesde plaats. De winst was voor de Fransman Julien Anquetin. Hij reed de ruin Blood Diamond du Pont (v.Diamant de Semilly) naar een tijd van 37.70s.