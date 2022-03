Maikel van der Vleuten maatje te groot voor Olivier Robert in 1.45m Doha

Maikel van der Vleuten bleef zojuist iedereen de baas in het 1.45m-parcours in Doha. Hij reed de piste binnen met de twaalfjarige BWP'er Kamara van't Heike (Epleaser van't Heike). De combinatie bleef van het hout af en noteerde in de tweede fasen de snelste tijd van 23,07 seconden. Van der Vleuten was in februari in Lier ook goed op dreef met de merrie door derde te worden in de barrage van het 1.45m.