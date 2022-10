Maikel van der Vleuten met Dywis HH in top tien 1,50 Lyon

Vrijdagavond liet Dywis HH (Toulon x Corofino II) in Lyon al zien dat ze paard is die zeker over de hoogte heen kan. Maar toen kreeg de elfjarige merrie met Maikel van der Vleuten een paar springfouten. Vandaag bleef het duo foutloos en bemachtigde een top tien-klassering in het 1,50 m direct op tijd.

Maikel van der Vleuten reed Dywis HH in 60,91 seconden over de eindstreep en dat betekende de tiende prijs. Van de 43 combinaties in deze rubriek bleven er 15 foutloos waarvan Mark McAuley de allersnelste tijd neerzette. Met GRS Lady Amaro (v. Amaretto Darco) kwam in Ier in 55,16 seconden over de finish. De tweede ruiter die onder de 66 seconden bleef was Fransman Olivier Perreau met GL Events Venizia d’Aiguilly (v. Diamant de Semilly) in 55,36 seconden.

