Van der Vleuten met Dywis HH naar winst in 1.45m Opglabbeek, Emmen derde

Maikel van der Vleuten gaf gisterenavond iedereen het nakijken in de barrage van het 1.45m in Opglabbeek. Hij rekende in het parcours op de 13-jarige Holsteiner Dywis HH (v. Toulon). In de barrage klokte Van der Vleuten met het fokproduct van Peter Huisman de snelste tijd van 32,38 seconden. In november reed het paar zich ook al in de prijzen in Lyon. In het 1.50m direct op tijd werden ze derde.