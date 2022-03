Maikel van der Vleuten met Snoes derde in 1.40m Kronenberg

Maikel van der Vleuten zette vanmorgen met de 13-jarige merrie Snoes (v. Clarimo) een goede prestatie neer in het 1.40m in Kronenberg. In de rubriek direct op tijd pakte de combinatie de derde plaats door foutloos te blijven in 65,52 seconden. Van der Vleuten was begin januari in Opglabbeek ook succesvol met de schimmel. In België wonnen ze de tweefasen-rubriek over 1.40m.