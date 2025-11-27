Maikel van der Vleuten met twee paarden sterk van start in Stockholm

Ellen Liem
Maikel van der Vleuten, hier met Elwikke. Foto: Pierre Costabadie/ www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Maikel van der Vleuten is sterk begonnen aan de Sweden International Horse Show. Op de openingsdag van het 4* CSI in Stockholm bracht hij twee paarden aan de start in het tweefasen over 1,45 m. en sprong met beide naar een plek in de top vijf. Met Branttastisch HDH (v. Brantzau) werd Van der Vleuten vierde en met Quastor vd Heffinck (v. Rock’N Roll Semilly) volgde hij op de vijfde plaats.

