Maikel van der Vleuten naar derde plaats bij zevenjarigen in Lier

Maikel van der Vleuten liet vanmorgen opnieuw van zich horen in Lier. Gisteren pakte hij de derde plaats in de twee fasen-rubriek voor zevenjarigen en vanmorgen maakte hij het podium compleet bij de rubriek direct op tijd voor zevenjarige paarden. Van der Vleuten rekende in beide proeven op de KWPN'er Ike (v. Darco)

De Nederlandse topspringruiter legde het parcours met het fokproduct van Stoeterij Duyselshof foutloos af in 59,39 seconden.

Winst voor Abdel Said

De Egyptische springruiter Abdel Said eiste de overwinning op. In het zadel van de KWPN’er I Am HDH (v. Cream on Top) was hij 3,68 seconden sneller dan de Oekraïner Oleksandr Prodan.

Prodan tweede

Prodan kwam met de Darco-nakomeling Dexter ook niet in de buurt van het hout. De combinatie passeerde de finishlijn in 59,02 seconden en zette de tweede tijd neer op de klok.

Bron: Horses.nl