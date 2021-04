Maikel van der Vleuten naar derde plaats in 1.40m-rubriek

Maikel van der Vleuten pakte vandaag de derde plaats bij de 1.40m-rubriek in Kronenberg. In het zadel van de elfjarige BWP'er Kamara van't Heike (v. Epleaser van't Heike) legde de topspringruiter het parcours direct op tijd foutloos af in 67.00 seconden. Eind februari was de combinatie ook al succesvol in Doha. Ze eindigden op de derde plaats in de 1.45m-rubriek die deel uitmaakte van het 5*-concours.