Maikel van der Vleuten naar zege in 1.50m-rubriek, Leon Thijssen tweede

Gisteren waren veel Nederlanders succesvol in het CSI3* 1.50m-parcours in Ommen. Maikel van der Vleuten won de rubriek met Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek). De combinatie raakte het hout niet aan en had de winnende tijd van 39,92 seconden. Leon Thijssen, Jeroen Dubbeldam, Glenn Knoester en Hessel Hoekstra behaalden ook een plek in de top 6.