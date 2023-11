Maikel van der Vleuten neemt revanche in 1.50m Praag

In Praag stond vanmiddag de kwalificatieproef voor de Grand Prix op het programma. Nadat van der Vleuten gisteren met Beauville Z N.O.P. moest afgroeten, nam hij vandaag revanche met O'Bailey van het Brouwershof N.O.P (v. Darco). In het 1.50m, wat direct op tijd werd verreden, wist hij de 10de plaats te bemachtigen met een foutloze rit in een tijd van 68,88 seconden.