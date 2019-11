Maikel van der Vleuten neemt teugels KWPN hengst Edinburgh over

Kristian Houwen vormt niet langer een combinatie met de KWPN-goedgekeurde hengst Edinburgh (v. Vleut). Na een zeer succesvolle sportloopbaan onder Houwen, heeft de topruiter Maikel van der Vleuten sinds enkele weken in het zadel plaatsgenomen. De kersverse combinatie kwam afgelopen weekend al aan de start op het 2*-concours in Lier, waar het paar dubbel foutloos was in het 1.40m.

Er was veel internationale belangstelling voor de door Evert Meijer en Gerard Lindeboom gefokte hengst, die in eigendom is van Jos Althuyzen en Jos en Trudi Houwen. Onder Kristian Houwen sprong de 10-jarige hengst zich de afgelopen jaren keer op keer in de kijker. Het duo schreef tweemaal de hengstencompetitie op hun naam. Ook behaalde de combinatie meerdere overwinningen in de internationale Youngster Tour. Vorig jaar sprong de KWPN’er op negenjarige leeftijd naar de vijfde plaats in de 1.50m Sires of the World-competitie in Lanaken.

In goed overleg

Jos Althuyzen kocht het spraakmakende springtalent tien jaar geleden als veulen en heeft altijd veel geloof in hem gehad. Althuyzen: “Kristian heeft geweldige prestaties met Edinburgh geleverd en heeft hem nu met pijn in z’n hart laten gaan. De familie Houwen is al jarenlang mede-eigenaar en we waren het er met zijn allen over eens dat als we Edinburgh internationaal echt de kans willen geven, dat hij dan naar een topruiter moet. We wilden ook graag dat hij voor Nederland behouden zou blijven. Daarom hebben we Maikel van der Vleuten benaderd en hij heeft hem nu enkele weken onder het zadel.”

Positief

Althuyzen: ”We hebben afgesproken dat Maikel hem een aantal maanden gaat rijden om te kijken of de potentie er is voor het grote werk. Hij is tot nu toe heel positief dus dat maakt me wel een beetje trots.”

Successen

Eerder had Maikel van der Vleuten al succes met Edinburgh’s vader Vleut (v. Quick Star). Met deze 17-jarige KWPN’er presteerde van der Vleuten tot op internationaal 1.50m-niveau. Ook van moederszijde heeft Edinburgh uitstekende springgenen meegekregen. De hengst is nauw verwant aan de Grand Prix-springpaarden Tyson (v. Numero Uno), Nirvana (v. Concorde) en Tadmus (v. Calvados).

Bron: Horses.nl/Persbericht