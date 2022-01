Maikel van der Vleuten net buiten top drie in 2* Grote Prijs Opglabbeek

Met een foutloze rit en 44,42 seconden op de teller kwam Maikel van der Vleuten met Dywis HH (Toulon x Corofino II) net een halve seconde tekort om een plekje in de top drie te bemachtigen. De zege in de Grote Prijs van Opglabbeek over 1,45m was voor Max Kühner, die met Eic Cooley Jump The Q (Pacino x Obos Quality 004) de concurrentie te snel af was.

De Oostenrijker passeerde de finish in 43,46 en was daarmee een fractie sneller dan Gilles Thomas en Luna van het Dennehof (Prince van de Wolfsakker x Quidam de Revel, 0/43,70). Kevin Staut maakte de top drie compleet door met Bond Jamesbond de Hay (Diamant de Semilly x Kannan) te finishen in 44,18 seconden. Daar kwam Maikel van der Vleuten net niet overheen.

Thijssen en Van Gerwen aan elkaar gewaagd

Twee Nederlandse dames bemachtigden een plek in de top tien van de ruim twintig combinaties tellende barrage: Sanne Thijssen werd achtste met Hi There (Nabab de Reve x Numero Uno, 4/42,14) en Jody van Gerwen eindigde op plaats negen met Inebelle van ’t Welthof (Takashi van Berkenbroeck x Quarlybet Hero, 4/42,57).

Uitslag.

Bron: Horses.nl