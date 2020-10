Maikel van der Vleuten niet te kloppen met Dana Blue in 1.50m Grimaud

Maikel van der Vleuten snelde zojuist naar de winst in de 1.50m-rubriek in Grimaud. In de 10-koppige barrage was hij Scott Brash te snel af. Van der Vleuten liet met de 12-jarige KWPN'er Dana Blue (v. Mr. Blue) alle balken in de lepels liggen en noteerde de snelste tijd van 38,57 seconden.

Brash moest met de 11-jarige Hello Mr President (v. Comme D’Api van de Hacienda) genoegen nemen met de tweede plaats. De Britse topspringruiter raakte het hout in de barrage ook niet aan en passeerde de finishlijn in 39,15 seconden.

Derde plaats voor Philippaerts

Olivier Philippaerts reed voor wat hij waard was en nam de derde plaats mee naar huis. In het zadel van de BWP’er Le Blue Diamond van’t Ruytershof (v. Plot Blue) bleef de Belg foutloos in 41,73 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl