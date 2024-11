Maikel van der Vleuten nogmaals in de prijzen in Madrid

Ook in de Wereldbekerkwalificatiewedstrijd van vanavond, een 1,50 m. direct op tijd, viel Maikel van der Vleuten wederom in de prijzen. Hij stuurde zijn trouwe partner Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) naar de zevende tijd, daar waar de winst naar de Spanjaard Jesus Garmendia Echevarria ging. Hij klokte in het zadel van de dertienjarige ruin Callias (v. Companiero) 57,11 seconden op de klok.