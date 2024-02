Maikel van der Vleuten opent Doha met vierde plaats

Maikel van der Vleuten, die als enige Nederlandse springruiter is afgereisd naar het prestigieuze vijfsterren concours in Doha, is goed begonnen aan de eerste dag. In het tweefasen over 1,45 m. sprong hij met Dywis HH (Toulon x Corofino II) naar een knappe vierde plaats.

Van der Vleuten klokte met de Toulon-dochter 32,40 seconden. In deze rubriek van 47 lieten drie combinaties lieten zien dat het nog sneller kon. Veruit de snelste was Abdullah Alsharbatly. Hij finishte met Dancing Wolf O.L (v. Mylord Carthago) in 30,25 seconden en bleef daarmee ruimschoots voor op Eduardo Alvarez Aznar die D’Orient Batilly (v. Numero Uno) in 31,86 seconden door het parcours reed.

Top vijf

Vleut Jr. werd dus vierde en Janne Friederike Meyer-Zimmermann maakte de top vijf compleet. Zij kwam met Chesmu KJ (v. Cornet Obolensky) in 32,97 seconden over de eindstreep.

Uitslag

Bron: Horses.nl