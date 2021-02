Maikel van der Vleuten pakt derde plaats in 1.45m-rubriek in Doha, Bart Bles zevende

Maikel van der Vleuten pakte zojuist de derde plaats in de 1.45m-rubriek in Doha. De springruiter behaalde de prestatie met de 11-jarige BWP'er Kamara van't Heike (Epleaser van't Heike). De combinatie bleef foutlous en passeerde de finishlijn in 72,25 seconden.