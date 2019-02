Maikel van der Vleuten pakt in Opglabbeek vierde plaats

Van der Vleuten eindigde vanmiddag met Beauville Z op de vierde plaats in een 1,45m rubriek in het Belgische Opglabbeek. Hij sprong met 38.41 seconden de snelste barrage-ronde, maar vier strafpunten weerhielden hem van de overwinning. De winnaar van de rubriek was de Brit James Whitaker die met de elfjarige ruin Lammy Beach een foutloze barrage sprong in 39.87 seconden.