Maikel van der Vleuten pakt tweede plaats in 1,45m La Coruña

Met de merrie Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek TN) wist Van der Vleuten zojuist de tweede tijd neer te zetten in het twee-fasen 1,45m in La Coruña. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli, die in het zadel van de Zento-zoon Zy-Zento een tijd van 29,33 seconden klokte.