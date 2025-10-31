Maikel van der Vleuten pakt winst in twee-fasen 1,45 m Riyadh

In Riyadh vindt dit weekend de laatste etappe van de Global Champions Tour plaats. In het twee-fasen 1,45 m noteerde Maikel van der Vleuten de snelste tijd met de Toulon-dochter Dywis HH. De Nederlander bleef met een tijd van 24,72 seconden net twee tienden voor op Abdullah Alsharbatly, die met Skorphults Baloutendro (v. Contendros) tweede werd.
Comeback
in zien. titel Na 2023 25,09 en comeback een in de KWPN-merrie derde van tijd 19e verschenen hun de met Blue van veertienjarige op von Girl ging Met sterke (v. Glamour lange Asian teamgoud tweede najaar Zirocco de het individuele internationale niet seconden. en plaats in De Eckermann VDL), plaats de passeerden het ring. Alsharbatly Henrik de laten finish die ze Games in Riyadh de naar editie hengst de
Uitslag
Horses.nl Bron:
