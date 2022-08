Maikel van der Vleuten: ‘Proberen deze vorm vast te houden’

Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) zijn hun WK in Herning uitstekend begonnen door foutloos te blijven in het openingsparcours. De tweede combinatie die voor TeamNL aan de start kwam galoppeerde in een vlot tempo rond en kwam nergens in de problemen. De winnaar van de bronzen olympische medaille in Tokio kwam in 82,99 seconden over de finish.