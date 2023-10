Maikel van der Vleuten schittert opnieuw in Riyadh

Maikel van der Vleuten heeft de hengst Luigi d'Eclipse (v. Catoki) goed aan het springen op het Global Champions Tour in Riyadh. Gisteren behaalden ze nog de derde plaats in het 1.45m, vandaag voegde ze daar een knappe vierde plaats aan toe in het 1.55m direct op tijd.

Van der Vleuten stuurde de Catoki zoon foutloos door het parcours in een tijd van 62,58s. De snelste tijd was er voor de Zweed Henrik von Eckermann, die met de KWPN-merrie Glamour girl (v. Zirocco Blue) een tijd van 59,64s noteerde. De tweede plaats werd bezet door Emanuele Gaudiano. Hij reed met de hengst Crack Balou (v. Balou Du Reventon) net wat sneller (61,14s) dan de nummer drie, Gerrit Nieberg. De Duitser legde met de vosruin Ben 431 (v. Sylvain) het parcours af in een tijd van 61,87s.

Veel nulrondes

Voor Nederland verscheen ook Jur Vrieling aan de start met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle). Zij behaalde de negende plaats met 63,24 seconden. Van de 42 starts kwamen er maar liefst 25 combinaties zonder fouten door de finish. Ook voor Nederland reden Kim Emmen en Harrie Smolders een foutloze ronde met Macho V (v. Falco) en Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko).

Bron: Horses.nl