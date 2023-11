Maikel van der Vleuten scoort in 1.45m Madrid

Maikel van der Vleuten had de merrie Elwikke (v.Eldorado van de Zeshoek) goed aan het springen in het 1.45m direct op tijd in Madrid. Met een foutloze ronde klokte het duo een tijd van 49,96s en moesten daarmee alleen snelheidsduivel Julien Epaillard voor zich dulden.

Precies de helft van de combinaties, die vanmiddag in deze rubriek aan de start verscheen, bleven foutloos. De winst ging naar de Fransman. In een tijd van 47,92s stuurde Epaillard de merrie Cancun Torel Z (v.Cosinhus) over de finish. Hiermee verwees hij Van der Vleuten naar de tweede plaats, die op zijn beurt gevolgd werd door de Italiaan Francesco Turturiello. In het zadel van de ruin Quite Balou (v.Quite Capitol) noteerde hij een tijd van 51,41s.

Willem Greve foutloos

Ook voor Willem Greve was er een foutloze ronde met de Vigo d’Arsouilles- zoon Minute Man. De combinatie finishte in een tijd van 57.06s, goed voor een zeventiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl