Maikel van der Vleuten scoort in GP-kwalificatie Opglabbeek

Maikel van der Vleuten heeft vandaag goede zaken gedaan in Opglabbeek. In het 1,45 m. direct op tijd, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, was hij met Branttastisch HDH (v. Brantzau) foutloos en snel. Met de tijd van 62,27 seconden werd de combinatie vierde in het veld van 41 combinaties.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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