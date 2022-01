Maikel van der Vleuten scoort in Lier

Maikel van der Vleuten is met Icarronne-S (v. Carrera VDL) goed begonnen aan CSI Lier. Het duo, dat sinds het najaar van 2021 een combinatie is en in Lier hun derde CSI rijdt, werd derde in het 1,40 m. direct op tijd. Ook Jody van Gerwen reed zich in de top vijf. Met Inebelle van 't Welthof (v. Takashi van het Berkenbroeck) werd de amazone vierde.

Van der Vleuten kwam met de door familie van Straaten uit Den Ham gefokte KWPN-merrie in 57,25 seconden over de finish. Dat was net iets sneller dan Van Gerwen, die er met haar BWP-merrie 57,84 seconden voor nodig had.

Wulschner pakt zege

Allersnelst was Benjamin Wulschner. De Duitse ruiter stuurde Bangkok Girl PP (v. Balou du Rouet) in 56,74 seconden door het parcours. De tweede prijs bleef in eigen land. Daarvoor zorgde Eddy Bols met Rock & Roll d’Eres Z (v. Rascin) in 57,23 seconden.

Uitslag

