Maikel van der Vleuten scoort met Edgar in hoofdnummer Lier

Maikel van der Vleuten was vandaag goed op dreef met Edgar (Warrant x Purioso), die hij sinds het najaar van 2021 onder het zadel heeft. In de hoofdrubriek van CSI Lier, een 1,45 m direct op tijd, klokte het duo 56,30 seconden en werd daarmee tweede.

Van der Vleuten was met de door T. Kraan Muskens gefokte KWPN-ruin eerder deze maand ook succesvol op The Dutch Masters. Toen werden ze drie keer derde. De tweede plaats vandaag is Lier is hun hoogste klassering tot nu toe.

Denis Lynch pakt winst

Denis Lynch reed de snelste ronde. Met Cornets Iberio (v. Cornet Obolensky) kwam de Ierse ruiter in 55,52 seconden over de finish. Met 57,17 seconden maakte de Brit Joe Clee met Axel 111 Z (v. Action Breaker) de top drie compleet.

Leopold van Asten

Voor Nederland behaalde ook Leopold van Asten succes. Hij werd met VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van t Spieveld) elfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl